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Erdoğan S400'ün aktif olacağı tarihi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400'ün aktif olacağı tarihi açıkladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:27
Erdoğan S400'ün aktif olacağı tarihi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacaklar"

Erbil'de konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatın ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. bu saldırıyı yapanları da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirdik. Biz PKK başını Kandil'den koparmadıkça bu tür saldırılar devam edecek. Irak ve İranlı yetkililerle görüş birliği içindeyiz. ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız"

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:27
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. F-35 projesi
  3. ABD
  4. Rusya
  5. Erbil
  6. S-400
  7. Kandil

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