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Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bulunduğu G20 Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

30 Kasım 2018 Cuma 22:26
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Arjantin'inde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:26
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