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Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme bitti

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmeye geçildi.

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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