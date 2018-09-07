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Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı

Tahran'da düzenlenen 3'lü zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

07 Eylül 2018 Cuma 12:37
Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı

Dünyanın gözü bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede olacak. Tahran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelerek Suriye meselesini ele alacak. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi ikili görüşmesi başladı.

Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ikili görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 12:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hasan Ruhani
  3. Vladimir Putin

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