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Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir"- "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır"- "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir"- "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları"- "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor"

10 Eylül 2019 Salı 14:46
Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekileri kabul etti.

Burada konuşan Erdoğan, "Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor. Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Dinamik piyasa yapımız ve küresel sisteme entegrasyon gücümüzle önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden birisiyiz. Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece ekonomisini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesel sorunların dünyayı etkilemesinin de önüne geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün ülkemiz 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli statülerde 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Suriye içerisinde güvenliğini sağlayarak ihtiyaçlarını karşıladığımız insanlarla birlikte bu rakam 9 milyonu aşıyor. Bu şekilde NATO'daki müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm Avrupa'nın da güvenliğini de biz temin ediyoruz." diye konuştu.

- "ABD ile Suriye'deki iş birliğimize önem veriyoruz"

Türkiye'nin, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin mümkün olmayacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde İdlib'e yönelik artan saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içerisinde terörden arındırılmış bölgelerin tesisiyle mümkündür. Dostum (Donald) Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel PKK ve onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. Bu noktada ABD ile Suriye'deki iş birliğimize büyük önem veriyoruz.

Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Sayın Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu, 'Gelin süratle güvenli bölgeyi kuralım.' Maalesef Sayın Obama döneminde bu güvenli bölge teklifimi karşılık alamadığım için gerçekleştiremedim. Kendisi de olumlu baktığı halde güvenli bölge olmadı. Sayın Trump'a da aynı teklifi yaptım ve Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Nitekim son ana kadar da hala güvenli bölge olumlu yaklaştığını da ifade etti."

- "Amerika'dan beklentimiz yanımızda olmaları"

Vakit kaybetmeden güvenli bölge konusunun halledilmesinin gerektiğini bildiren Erdoğan, "Bunu hallettiğimiz anda zaten terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Mülteciler noktasındaki, düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı da aşmış olacağız." dedi.

Bu amaçla güvenli bölge çalışmalarına başlandığını anımsatan Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır. Ama şu anda 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de stratejik ortak olarak mümkün değildir." diye konuştu.

- "Desteğiniz bizim için çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi güvenliği için attığı bazı adımlara orantısız tepkiler verilmesi üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ terör örgütü ile mücadelede yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da, 400 dönümlük bir arazi içinde bütün ekibiyle birlikte yaşıyor. Oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor. Bunları defaatle anlattık hala anlatıyoruz. Tüm bu konularda sizlerin ülkemize desteği bizim için çok önemlidir. İkili ticaretimizde ve karşılıklı yatırımlarımızda kat edeceğimiz mesafenin diğer alandaki ilişkilerimizin olumlu yönden seyrine de destek olacağına inanıyorum."

(Bitti)

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:46
  1. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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