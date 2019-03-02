Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.02 Mart 2019 Cumartesi 12:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
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