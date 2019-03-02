Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

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