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Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:58
Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:58
  1. Rize'nin kurtuluş yıl dönümü
  2. tebrik telgrafı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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