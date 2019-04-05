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Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddeleri belli oldu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Suriye meselesinin yanı sıra S-400 teslimatı ve enerji projelerinin ele alınmasının beklendiğini duyurdu.

05 Nisan 2019 Cuma 15:39
Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddeleri belli oldu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Moskova'da yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Suriye meselesinin ana gündem maddelerinden biri olacağına işaret eden Uşakov, "İki lider uluslararası ve bazı bölgesel konuları ele alacak. Bunların arasında Suriye konusunu ayrı tutuyorum. Ayrıca ABD'nin bazı birliklerini Suriye'den çekeceğine yönelik açıklaması da değerlendirilecek." dedi.

Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatının da istişare edileceğini vurgulayan Uşakov, "Liderler, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen S-400’lerin Türk ordusuna teslimatı konusunu da ele alacaklar." diye konuştu.

En hassas konular baş başa konuşulabilir

Moskova'da 8 Nisan'da yapılacak zirve kapsamında, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının da düzenleneceğini anımsatan Uşakov, "Heyetlerin katıldığı toplantıların yanı sıra liderlerin en hassas konuları baş başa istişare edecekleri bazı kısımlar da olabilir." dedi.

Uşakov, TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin de ele alınacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İş dünyasından ve ekonomi kurumlarından temsilcilerin de katılacağı bazı toplantılar yapılacak. Toplantıların ardından tarafların bazı ortak belgelere imza atması planlanıyor. Putin ve Erdoğan, akşam saatlerinde ise Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı vesilesiyle Bolşoy Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek törene katılacak."

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:39
  1. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov
  2. Rus S-400 hava savunma sistemleri
  3. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)
  4. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali

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