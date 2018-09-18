Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Esed rejiminden ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği zirvede İdlib'de silahsız bölge kurulması ve olası operasyonun rafa kalkması yönünde anlaşmaya varılmıştı. Erdoğan ile Putin'in görüşmesine dair Esed rejiminden ilk açıklama geldi.

Sputnik'in aktardığına göre Esed rejimine ait televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, dün Soçi'deki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan İdlib'de silahsız bölge mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ancak Esed yönetiminin Suriye'nin tamamında yeniden kontrolü sağlama hedefine dair konuşan Dışişleri yetkilisi, ''Suriye toprağının son karışı kurtarılana dek terörle savaşımızı devam ettireceğiz'' dedi.