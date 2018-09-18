0553 313 94 23

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası İsrail'den Esed'e peş peşe saldırı!

Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği ve Esed'e ait 12 askeri noktayı vurduğu belirtildi.

18 Eylül 2018 Salı 00:26
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası İsrail'den Esed'e peş peşe saldırı!

İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi.

12 PATLAMA!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

RUSYA'NIN TARTUS ÜSSÜ HEDEF ALINDI İDDİASI

İddialara göre, saldırı esnasında Rusların bulunduğu Tartus Üssü'nün de hedef alındığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 00:26
  1. İsrail
  2. saldırı
  3. suriye
  4. rejim
  5. esed
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Esed'e peş peşe saldırı!
    1. Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Esed'e..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    3. Dev operasyon: 10 terörist öldürüldü!
    4. Katarlı gazeteciden Türkçe yorum:..
    5. 'Amerikan kabusu' cehennemi yaşattı!
    6. Batı'nın İslam düşmanlığı bitmiyor!..
    7. 12 Dev Adam'dan kritik galibiyet!
    8. Utanç günü! İşte Adnan Menderes'in son..
    9. Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar..
    10. Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!
    11. İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!
    12. Trenin çarptığı adamdan acı haber!
    13. "Yüzlerine tükürmek için gittim"
    14. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf..
    15. Facebook ve Twitter'da korkutan tuzak!..
    16. Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0
    17. Hazine'den 'dövizli sözleşme'..
    18. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    19. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    20. Kendine engel olamama hastalığı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi
    Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım