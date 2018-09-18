Erdoğan-Putin zirvesi sonrası İsrail'den Esed'e peş peşe saldırı!
Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği ve Esed'e ait 12 askeri noktayı vurduğu belirtildi.18 Eylül 2018 Salı 00:26
İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi.
12 PATLAMA!
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi.
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
RUSYA'NIN TARTUS ÜSSÜ HEDEF ALINDI İDDİASI
İddialara göre, saldırı esnasında Rusların bulunduğu Tartus Üssü'nün de hedef alındığı öne sürüldü.
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