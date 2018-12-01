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Erdoğan-Putin zirvesi başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Zirvesi'ndeki görüşmesi başladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:31
Erdoğan-Putin zirvesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.

Erdoğan, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib'le ilgili dörtlü zirve önem taşıyor. İdlib'le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Kısa da olsa İdlib'le ilgili görüşmeyi doğru buluyorum. Türk Akımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi de kabul etti. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu..

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:31
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. G20 Liderler Zirvesi
  4. İkili görüşme

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