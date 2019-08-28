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Erdoğan-Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti

Günü birlik resmi temaslar için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in samimi tavırları, ABD medyasında rahatsızlığa neden oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35
Erdoğan-Putin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın başkentinde düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Açılış töreni öncesinde Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin’le birlikte fuar alanındaki sergilenen 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi.

İkilinin kahkahaları ABD'yi kızdırdı

Tören sırasında Erdoğan ve Putin’in samimi tavır ve sohbetleri ise, yabancı medyanın da yakın takibindeydi.

İki liderin kahkahaları, ABD medyasında geniş yer buldu. ABD merkezli CNN, Erdoğan ve Putin’in yakınlaşmasını "tehlikeli" olarak yorumladı.

Putin’in, yeni bir askeri anlaşma için Türkiye’yle görüştüğünün söyleyen CNN, iki ülkenin böyle bir anlaşma yapmasının ABD için endişe verici olacağını söyledi.

ABD endişeli

Görüşmeyi, "ABD, Putin’in Türkiye’yle yakınlaşmasından korkmalı" başlığıyla duyuran CNN, haberinde Türkiye’nin Washington’la arasındaki gerilim nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirdiğinden de dem vurdu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden olurken Türkiye, gelen tüm tehditlere rağmen teslimat sürecini başlatmıştı. Bunun sonucunda ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35
  1. S-400 hava savunma sistemi
  2. S-400 sistemi
  3. ABD
  4. Putin
  5. Vladimir Putin

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