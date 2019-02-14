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Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:19
Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:19
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