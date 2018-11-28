Erdoğan Putin ve Poroşenko ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüşerek her iki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimi konuştular. Gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.28 Kasım 2018 Çarşamba 13:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.
İKİ TARAFA DA GERİLİME İLİŞKİN ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı.
Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.
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