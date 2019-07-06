Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuları masaya yatırdı- Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazası nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da yaşanan kriz, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Putin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı diledi.

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