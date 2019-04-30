Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler değerlendirildi- Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, iki liderin, ikili meselelerin yanı sıra Libya'da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdiği, Türkiye'nin bu ülkenin huzur ve istikrarına desteğinin yeniden teyit edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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