Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Esed İdlib'e saldırırsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin görüşmesinde, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere, enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyet dile getirildi.

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

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