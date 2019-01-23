0553 313 94 23

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum"

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi saat 17.40'ta başladı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, özellikle 2018'de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019'da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerde çok farklı bir gelişme yaşandığını anlatan Erdoğan, bunun bölgesel güvenliği de çok olumlu istikamette etkilediğini vurguladı.

Bu dayanışmanın bölgenin barışına da çok ciddi bir katkıda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum." diye konuştu.

Özellikle turizmdeki gelişmelerin iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmaları sağladığını aktaran Erdoğan, "Aynı şekilde ticari ilişkilerimizdeki gelişme sizlerin de ifade ettiği gibi sürekli bir artış trendinde. Tabii sizinle aramızda büyük bir hedef koyduk, malum 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Öte yandan Erdoğan, Kerç Boğazı'ndaki gemi kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Buradaki hassasiyeti sebebiyle Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusça "Spasibo" dedi.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. görüşme
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü cezası
    1. ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü..
    2. Annesi gözleri önünde öldürülmüştü!..
    3. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    4. "İnşallah Antalyaspor maçıyla..
    5. Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan..
    6. İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1..
    7. Denizli'de naylon bidon içinde bebek..
    8. Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?
    9. Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
    10. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    11. DHMİ özel güvenlik personeli alımları..
    12. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar..
    13. IF Wedding Fashion İzmir
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2..
    15. Ege'nin deri ihracatçılarına ödül
    16. “Küresel yapı, ancak uzlaşmaya..
    17. İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan..
    18. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    19. GÜNCELLEME - İzmir'de 3 katlı metruk..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!