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Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum"

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:04
Erdoğan-Putin görüşmesi

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." dedi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. 

Erdoğan ve Putin'in TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:04
  1. Erdoğan-Putin görüşmesi
  2. G20
  3. İdlib

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