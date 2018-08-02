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Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklayacak

Başkan Erdoğan’ın yarın 2 bin kişinin katılımıyla açıklayacağı 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını ekonomide atılacak adımlar oluşturacak. Yeni sistemin ilk yapılacaklar listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması gibi maddeler yer alacak.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:28
Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın seçim vaatleri arasında yer alan üç aşamalı icraat planının ilk 100 gün hedefindeki 400 projeyi açıklayacak. İlk hedefler listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi başlıkları olacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde tüm bakanların ve yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı programda Erdoğan, kısa vadede hayata geçirilecek 400 projeyi kamuoyuna duyuracak. İlk 100 günlük icraat planının omurgasını ekonomide atılacak adımlar oluşturacak. Erdoğan’ın açıklayacağı icraat planında yerel seçimlere dönük hedefler de ağırlıklı olacak. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde hedeflerle ilgili kapsamlı bir brifing alan Erdoğan, daha sonra “ikinci 100 gün” ve ardından da “6 aylık” proje, plan ve adımları kamuoyuna açıklayacak.

TASARRUFLAR ARTACAK

Yurtiçi tasarrufları önlemleri artıracak önlemler kalem kalem duyurulacak. Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek. Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak. Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak. İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.

TAŞIT İSRAFINA SON

Yerel seçimler öncesinde mahalli idarelerin öz gelirleri artırılacak. Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek. Taşıt ve kamu binalarının kullanımında israf önlenecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin çıkmayacak. Mali disiplini sürdürmeyi ve daha fazla mali alan oluşturabilmeyi sağlayacak şekilde mevcut harcama programları gözden geçirilerek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek. Döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirası’nın kullanımı özendirilecek. Uygulanacak politikalarla enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

KANAL İSTANBUL İHALESİ

İCRAAT planında AK Parti’nin vaatleri arasında sayılan millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin ayrıntılarına yer verilecek. Ekonomi kurmayları faiz ve kur baskısıyla daha etkin mücadele için çalışmalar yapacak. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) bu ay içinde açıklanacak. Üçüncü Havalimanı’nın ilk etabı planlandığı gibi 29 Ekim’de açılacak. Planda, Kanal İstanbul’un ve üç katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin ihalesinin yapılmasına dönük hedefler bulunacak.

(Hürrriyet)

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 07:28
  1. İstanbul
  2. Ak parti
  3. eylem planı

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