Erdoğan: "(Pendik'te broşür dağıtan) Yusuf'un (Özoğul) yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir."

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