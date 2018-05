Erdoğan: Manifestoyu Pazartesi günü açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ve Güney Kore’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine yönelik manifestonun hazır olduğunu belirterek, “Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada, burada da bir sıkıntı yok. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak” dedi. Erdoğan, muhalefetin kurduğu ittifaka yönelik sorular üzerine “Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı açık ara önde” yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin samimi bir havada geçtiğini, 200 işadamıyla çıkılan gezide 24 anlaşmaya imza atıldığını kaydetti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle aile yemeğinin de ayrı bir anlamı olduğunu belirten Erdoğan, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ziyaretinin ardından gönlünde bir ukde olan Buhara ziyaretinden de ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade etti. Özbekistan-Türkiye veya diğer ana yurtlarla kültür turizminde ciddi bir sıçrama olabileceğini vurgulayan Erdoğan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını, yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizması kurulduğunu anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Özbekistan’a otuz güne kadar vizesiz seyahat edebileceklerini belirten Erdoğan, bu ülkeyle 1.5 milyar dolar ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan, Güney Kore ziyaretine de değinirken, “Dostumuz kardeşimiz olan Güney Kore’ye tarihin adeta yeniden yazıldığı bir dönemde önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Güney ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayı, barışı ve nükleer silahsızlanma sürecini desteklediğimizi daha ilk gün açıklamıştım. Kutlamamı yapmıştım. Görüşme yapılırken sosyal medya üzerinden yayınladığım Korece mesaj burada çok olumlu ve önemli karşılandı. Bunu da özellikle dün kendileri ifade etti” dedi.

Güney Kore ile de dört anlaşma imzalandığını, 7.5 milyar dolarlık ticaret hacminin 10-15 milyar dolara çıkması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgilenen Hyundai, LG, Hanwha, Daelim, SK firmalarının üst düzey yetkililerini de kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek Avrasya tüneli gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü’nde Koreliler yer aldılar. Çanakkale başladı, önemli yerleri var. 2021-2022’de Çanakkale Köprüsü’nü bitirmeyi hedefliyorlar. Kanal İstanbul’a çok ciddi bir önem verdiklerini gördük. Hepsi inşaat sektörünün içinde, bu işe girmeyi arzuluyorlar” açıklamasını yaptı.

‘HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK’

Samsung Dijital şehrini ziyaretine de değinen ve Güney Kore ile özellikle savunma sanayinde ortak projelerin çoğaltılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Fırtına obüsleri ile Altay tankının müşterek projeler olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Hyundai’nin Türkiye’de üretmeyi planladığı SUV modeli konusunda, gelişme var mı?” sorusuna ise “Hedefleri var, arzuları var. Ama şu an niyet aşamasında. Beş şirketimiz Türkiye’de adım attı. O adım da atılırsa bize kesinlikle güç katar” yanıtını verdi.

Güney Kore’deki FETÖ yapılanmasının sona erdirilmesinin de gündeme geldiğini belirten Erdoğan, “Türk dünyası ve güney doğu Asya ile olan kapsamlı ilişkileri geliştirmekte kararlıyız. Bu konuda gösterilen ilgi alaka bizleri mutlu etti” dedi. Sorularımıza da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti

MANİFESTO HAZIR

Son olarak 24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul’da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada, burada da bir sıkıntı yok. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye’ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız.

‘DEMOKRATİK DEĞİL’

(Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği şu dönemde, Batı basınında Erdoğan aleyhtarı çağrılarda ve yazılarda artış gözleniyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?): Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de, 7 Haziran’da da, Kasım’da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin, siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz.

İRAN DOSYASINI TAKİPTEYİZ



(Netanyahu gizli dosyaları açıkladı. İran ile ilgili açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?): Durmadan ortaya bir çok şeyler atılıyor. Bölgeye ilişkin haberleri ve gelişmeleri elbette bizler de takip ediyoruz.

‘CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE’

(Muhalefet seçim ittifakını dört parti olarak açıklıyor. Tek bir cumhurbaşkanı adayı olmadan bu ittifak nasıl şekillenir? Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelemeyen partiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme umuduyla bir araya geliyorlar gibi bir görüntü var. Bu tür bir ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz?): Şu anda bunların niyeti böyle. Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor.

Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran’da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.

‘O HANGİ HAYIRLI ADIMI ATABİLMİŞ?’

(Başbakan tarafından seçim öncesinde bir paket açıklandı. Pakette yer alan emekliye bayram ikramiyesi verilmesi hususu, ana muhalefetin daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Kılıçdaroğlu, ‘Bu bizim önerimizdi’ diyecek olursa, yanıtınız ne olur?): Sayın Kılıçdaroğlu bizim attığımız adımlara hiçbir zaman olumlu yaklaşmamıştır. Bugüne kadar o hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun? SSK’nın genel müdürüyken neler yaptığını herkes biliyor.

Biz ise sağlıkta köklü reformların ardından şimdi de Türkiye’yi şehir hastaneleriyle tanıştırıyoruz. Şimdi beşincisini Cumartesi günü Kayseri’de açacağım. Yüzü varsa gelsin Kılıçdaroğlu da görsün. CHP’nin o kadar belediyesi var, onlarda da doğru düzgün bir icraat yok. Biz ise icraatçıyız; eseri ortaya koyup yola devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.

‘BOSNA HERSEK’TE BULUŞACAĞIZ’

Biz, bildiğimiz yoldan kararlı biçimde ilerlemeye, doğru olanı yapmayla devam edeceğiz. Avrupa’da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz vermeyiz tartışmasının yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. Dokuz on bin kişilik bir katılım beklediğimiz o toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.

‘S&P’NİN KARARI YENİ DEĞİLDİR’

(Standard&Poor’s tarafından Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notununun “BB”den “BB-”ye düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?): S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Türkiye şu anda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gerek ekonomik alanda gerek ise ihracatta artış devam ediyor.

Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Savunma sanayi konusunda gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. 13-15 Mayıs tarihlerinde Tatlı Dil forumu için İngiltere’de olacağız. Kraliçe ile, ayrıca Sayın May ile görüşmelerimiz olacak. İngiltere ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Sözün özü, S&P’nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor.

YERLİ DERECELENDİRME KURULUŞU



(Yerli derecelendirme kuruluşunun çalışmasını yapıyordunuz, o konuda bir gelişme var mı?): Evet, BDDK’nın çalışması var. Bunu yapmamız lazım. Bunu iyi bir şekilde başarmak, başka kuruluşların zaman zaman politik karar almalarına da engel olacaktır. Hakeza, belirli ülkelerle milli para birimleri ile ticarete de önem veriyoruz. İran ve Rusya’nın yanı sıra Çin ile de bu yönde adımlarımız olacak. Enerji Bakanımız biliyorsunuz Özbekistan’dan Çin’e geçti. Orada görüşmeleri olacak.

TÜRKÇE VE KORE DİLİNDE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından Türkçe ve Korece mesajlarını twitter’dan paylaştı. Erdoğan, şöyle dedi:

“Güçlü dostluk bağlarımızın bulunduğu Güney Kore’ye yapmış olduğumuz ziyarette, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimiz oldukça verimli ve olumlu bir atmosferde geçti. Türkiye olarak, Kore Savaşı’nda birlikte verdiğimiz mücadeleden kuvvet alan, ‘kan kardeşliği’ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye ve halklarımız arasındaki bağları geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Güney Kore ile ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Görüşmelerimizde iki ülkenin hükûmetleri ve özel sektörleri arasında temas ve iş birliğinin artırılması hususunda mutabık kaldık. Güney Kore ziyaretimizde bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik için Devlet Başkanı Sayın Moon’a ve dost Kore halkına şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.”