Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerlik sisteminin detayları ile ilgili paylaşım yaptı.13 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerliksisteminin detaylarını paylaştı.
"Hayırlı olmasını diliyorum"
Erdoğan, mesajında "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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