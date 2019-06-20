Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Bir partide partiye kırgınlık veya partiden bu noktada bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmamalı

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