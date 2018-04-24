Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada çok garip bir senaryo var

Erdoğan dün TBMM'eki 23 Nisan özel oturumunda yaşanan gerginlikle ilgili CHP Grup başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, seçimle ilgili "En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız hamdolsun yok. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız" diye konuştu. Erdoğan, "Dün baktım ki sözde İYİ Parti’nin koltuklarında senin 15 adamın yok, hala CHP koltuklarında duruyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler" dedi.