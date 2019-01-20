Başkan Erdoğan, Ordu ve ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da aday tanıtım toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam."

Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"Trenden inenler bir daha binemeyecekler"

Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.

"Projeyi iki yıla tamamlıyoruz"

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu'ya 21 katrilyon yatırım yaptık. Buralarda ne acılar çekildi. Ne kazalar, ne ölümler yaşadık. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon olan, içinde 11 adet köprü ve 6 adet tünelin olduğu Ordu çevre yolu ve tünellerinin yapımı devam ediyor. Projedeki çift tüp tüneli tamamladık. Projenin kalanını da iki yıla tamamlıyoruz. Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon tutarında destek sağladık.

"Ordu hep bize sahip çıktı"

Bu şarkı bana cezaevine gidişimi hatırlattı. Belediyelerimiz iktidar ile el ele olduğu sürece Ordu'nun ayağa kalkışı çok daha farklı olacaktır. 31 Mart'ta iftiracılara, yalancılara bir kez daha veriyor muyuz? Seçimlerde tercihini kullanırken öyle esen rüzgara, baskılara bakmaz. Diklenmez ama dik durur. Doğru bildiği yolda giderken bedel ödemeyi de göze alır. İşte bu Ordu AK Parti döneminde hep bize sahip çıktı.

Ordu, dört bir yanından terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması halinde, önümüzde nasıl bir fırsat kapısı açılacağını biliyor. Afrin'in bugün birinci yıl dönümü. Afrin'de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi gelin hep beraber şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha gönderelim.

"Bütün terör örgütlerini gömdük"

Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz."

"Topraklarımıza göz dikenlerin..."

Elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin, tavır değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, AK Parti Belediyeciliğine sahip çıkıyor.

Evleri dolaşacaksınız ya onlara söyleyin. Bay Kemal SGK genel müdürüyken hastanelerin durumu neydi? Şu kadar doktor atadık hala atıyoruz Bay Kemal ne yaptı? Biz ilaç kuyruklarında ne çileler çektiğimizi gayet iyi biliyoruz.

Bay Kemal'in oynamaya mecali yok. Hiç yormayın. Ne yapıyor? Koltuğu bırakamıyor. 9 seçim kaybetti hala koltuğu bırakamıyor.

İşte AK Parti'nin Ordu'daki belediye başkan adayları:

Ordu Belediye Başkanı adayı: Hilmi Güler

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çatalpınar: Ahmet Türe

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Fatsa: İbrahim Etem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçova

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

İkizce: Osman Kaygı (MHP adayı)

Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP adayı)