Erdoğan operasyon sinyali vermişti... ABD'den tehdit gibi açıklama!

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade etti.

Robertson, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve dayanışma için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti.

"Ortak menfaatlerin altını oyacaktır"

Sınır bölgelerinde güvenliğin diyalogla sürdürülebilir olduğunu belirten Robertson, "Koordinasyonsuz asker operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklamaları hakkında Binbaşı Robertson şunları kaydetti:

Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz.

"Türkiye'nin sınır güvenliğine tamamen bağlıyız"

Türkiye'nin onlarca yıldır önemli bir NATO müttefiki ve DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonunun kilit bir ortağı olduğuna dikkat çeken sözcü, "Birbirimizin güvenliğinden sorumluyuz ve Türkiye'nin sınır güvenliğine tamamen bağlıyız." ifadelerine yer verdi.

Robertson, DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğine dikkat çekerek "Koalisyon kuvvetleri şu anda Orta Fırat Vadisinde DEAŞ'a karşı çatışmanın ortasında olan Suriye Demokratik Güçleri ile yakından çalışıyor." dedi.

Sözcü, "Bu kritik aşamada DEAŞ'ın o bölgede nefes almasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz kazanımlarımızı tehlikeye atacağız ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkma riskine izin vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı açıklama ABD Dışişleri Bakanlığından tarafından da yapıldı.

"Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde şunları kaydetmişti:

"Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadı. Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük iş birliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum."