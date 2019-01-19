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Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek

Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1989 yılındaki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen toplantıda AK Parti Samsun adaylarını açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine değinirken, yapılan millet bahçesine 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
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