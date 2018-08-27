0553 313 94 23

Başkan Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da araç konvoyunu durdurarak tarihi semtteki minibüs esnafıyla sohbet etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
Başkan Erdoğan onları görünce konvoyu durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan dün akşam İstanbul'a gelerek Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

KONVOYU DURDURDU

Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Konvoyu durdurdu
  6. esnaf sohbeti
  7. minibüsçülerle sohbet etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    1. Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    2. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    3. Deniz otobüsünde cenin dehşeti!
    4. Sıkışan fermuarları açmak için ne..
    5. Çim lekesinden bu yöntemlerle kurtulun
    6. 3 büyüklere müjde! Nuri ve Kagawa...
    7. Aileler dikkat! Bonzai bitti yeni..
    8. Rahim ağzı iltihabı kısırlığa neden..
    9. ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda!
    10. Rusya’dan Amerika’ya yaptırım tepkisi
    11. Rize'den Trabzon'a kadar gitmişti.....
    12. Cumartesi anneleri AK Parti'yi..
    13. Bursa’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    14. Trabzonspor resmen duyurdu!
    15. Karabük’te seyir halindeki otomobil..
    16. Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa..
    17. Gayrimenkulde tarihi kampanya yarın..
    18. Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren..
    19. Birleşmiş Milletler Güvenlik..
    20. Rize’den Trabzon’a yüzen boğanın..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk