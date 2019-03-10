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Erdoğan: "Onlar sırtını Kandil’e, bizse barış şehri Hatay’a yasladık" (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar ’Biz sırtımızı YPG’ye dayadık’ diyor.

10 Mart 2019 Pazar 18:59
Erdoğan: "Onlar sırtını Kandil’e, bizse barış şehri Hatay’a yasladık" (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar ’Biz sırtımızı YPG’ye dayadık’ diyor. Biz de sırtımızı İskenderun halkına ve Allah’a dayadık. Buraya böyle geldik" dedi.


Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’ye yüklenerek, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgelerinin olduğunu ancak Kürdistan diye bir bölge olmadığını dile getirdi. Kuzey Irak’ta Kürdistan’ın var olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Çok sevdiğinize göre buyurun, oraya gidin. Ülkemizi bölmeye bunların hakkı da yok haddi de yok. Adam, ’1 temmuza kadar eğer Terörle Mücadele Yasası kalkmazsa, savaş kapıda’ diyor. 1 Temmuz geçti, neredesiniz? Cudi’de, Gabar’da gömdük. Böyle bir yanlışa başvurduğunuz anda bulunduğunuz yerde de sizi gömeriz. Açtığınız çukurlarda zaten gömdük, bundan sonra da gömeriz. Artık yıllar öncesinin Türkiye’si yok. Onlar ’Biz sırtımızı YPG’ye dayadık’ diyor. Biz de sırtımızı İskenderun halkına ve Allah’a dayadık. Buraya böyle geldik. Ben barışın şehri, bağımsızlık sevdalısı Hatay’dan rekor bekliyorum. Ben İskenderun’dan 31 Mart’ta tarih yazmasını bekliyorum" diye konuştu.



"Muhalefetin ülkeye dair bir vizyonu yok"


Muhalefete sert sözlerle eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Boş teneke çok ses çıkarır. Muhalefetin durumu da aynen böyle. Bunların ülkeye dair bir vizyonu yok. Türkiye’yi kalkındıracak tek bir projeleri dahi yok. Hepsi birden bize iftira atıyorlar. Dikkat edin, son 4-5 gündür muhalefetin dili iyice çirkinleşti. Seçim günü yaklaştıkça bunların sandık korkuları başladı. Kandil’den icazet alan bu dört kafadar, her gün yeni bir skandala imza atıyor. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyoruz. CHP’nin geleneğinde bu milletin kıymeti, ancak kendilerine verilen destek kadardır. Çünkü CHP’nin siyaseti temelden bozuktur. CHP’nin insana yaklaşımı hastalıklıdır. Bunlar, insanları makarnacı, kömürcü diye tahkir ettiler. Kendi beceriksizliklerinin faturasını vatandaşa kesmeye çalıştılar. Vatandaşa hizmet götürmediler. Bütün yatırımlar noktasında her zaman sıyırdılar. Bunların eserleri asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.



"Hatay’a ne yatırım yapıldıysa, biz yaptık"


İskenderun özelinde Hatay’a yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Hatay’a ne yapıldıysa bizimle yapıldı. Hatay Havalimanı’nı, bütün bu yolları biz yaptık. Eğitim alanında İskenderun’da toplamda 706 adet derslikli 67 okul inşa ettik. Fatih Projesi’yle ilçedeki öğrencilere 2 bin 862 tablet bilgisayar dağıttık. Okullara ise 834 adet akıllı tahta kurduk. İskenderun Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Sağlıkta ise İskenderun’a biri 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere 6 tesis kazandırdık. İskenderun’a şehir hastanesi standartlarında 650 yataklı devlet hastanesini de yapmaya başladık. İlçemizde 2002 yılında bir tane bile diyaliz cihazı yokken, bugün toplam 136 adet diyaliz cihazı var. 2002’de sadece 1 adet 112 acil istasyonu varken, biz bu rakamı 9’a ulaştırdık. Öte yandan İskenderun’da çiftçimize 19 milyon liralık destek verdik. Tüm bu yatırımların artarak sürmesi için 31 Mart hayati bir öneme sahip. Hatay’ı hakaret belediyeciliğinden kurtarıp hizmet belediyeciliğine kavuşturmamız lazım."


Erdoğan konuşmasının ardından mitinge katılan kadınlara Rize’den getirdiği çaylardan dağıttı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:59
  1. doğa

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