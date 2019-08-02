Erdoğan onay verdi! Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. İlk yarısı 9 Ağustos, ikinci yarısı 13 Aralık Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

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