Erdoğan onay verdi! Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.02 Ağustos 2019 Cuma 07:35
Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu.
İlk yarısı 9 Ağustos, ikinci yarısı 13 Aralık
Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.
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