Erdoğan onayladı! Ramazan Bayramı tatili belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.
18 Nisan 2019 Perşembe 22:18
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı.
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