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Başkan Erdoğan Kanal İstanbul için 'Olmazsa olmaz' dedi ve müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlük Eylem Planını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesinin 'olmazsa olmaz' olduğunu ifade ederek, “Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz” dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:37
Başkan Erdoğan Kanal İstanbul için 'Olmazsa olmaz' dedi ve müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 100 Günlük Eylem Planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade ederek, “Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ’ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye’nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Kanal İstanbul'un iki tarafına iki butik şehir kuracağız.

Bir keresinde Selimiye’nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın?

İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. Yap işlet devret ya da kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyorum.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 16:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kanal İstanbul

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