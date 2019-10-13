Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısında son durumu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Teröristlere karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin son sayısını açıkladı. 440 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada harekatın 5'inci gününde 440 teröristin öldüğünü, 26 teröristin yaralandığını, 24 teröristin ise teslim olması üzerine toplamda 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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