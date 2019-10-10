Erdoğan harekatta öldürülen terörist sayısını açıkladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şuana kadar 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şuana kadar 109 terörist öldürüldü" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Teslim olanlar ve yaralananlar da var." dedi.

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