Erdoğan Danıştay savcısına sert çıktı! 'Sen kimsin ya?'

İstanbul Üsküdar'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay savcısına sert çıktı.

Erdoğan savcı ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Sen kimsin ya?"

Türkiye'de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere; kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Öyle mi? Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorlarsa öyle giyinirler. Senin başın niye açık? Niye kapalı? Böyle bir şeyi sormaya kimsenin hakkı yok.

Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada kanunlarda her şey bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler.

Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?