0553 313 94 23

Erdoğan Danıştay savcısına sert çıktı! 'Sen kimsin ya?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da katıldığı açılış töreninde, Danıştay savcısını eleştirerek, "Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada kanunlarda her şey bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun?

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:18
Erdoğan Danıştay savcısına sert çıktı! 'Sen kimsin ya?'

İstanbul Üsküdar'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay savcısına sert çıktı.

Erdoğan savcı ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Sen kimsin ya?"

Türkiye'de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere; kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Öyle mi? Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorlarsa öyle giyinirler. Senin başın niye açık? Niye kapalı? Böyle bir şeyi sormaya kimsenin hakkı yok.

Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada kanunlarda her şey bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler.

Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:18
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  3. Danıştay savcısı
  4. sert tepki

YORUM YAZ

  • erden canerden can55 dk önce
    Selamunaleykum yuce allahim sayin cumhurbaskanimizin islam ve muslumanlarin dunyada ahirette yar ve yardimcisi olsun amin
  • hadi yahadi ya55 dk önce
    Hele şu savcı beyin yaptığına...köşe yazarlarımız aydın bilge insanlar birde bizde atağı bağımsız diyorlardı nasıl olacak garı.. bir tarafta yargı kararlarına saygı ,bizde yargı bağımsız,bir tarafta sen kimsin ya? sayın Dilipak hele Suna bir el atınverseniz.Yoksa yoksa seçim için bütün bunlar manevrası...
  • hukukhukuk1 sa önce
    nerede hukuk hoşuna gittimi verilen karar oooooo yargı kararinı verdi ondan iyi kimse yok hoşuna gitmeyen karar oldumu ooooo sen kimsin o zaman savciya hakime hukuka hic gerek yok her karari sen kendin ver
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Savcı i..i kendi kendi sapkın idolojisini dayatmak için harekete geçmiştir. Devlet o savcının ..... .elidir DEVLETSE
  • muamua1 sa önce
    helal başkanım bunu bekliyorduk
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı"
  1. "İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi..
  2. Dövme stüdyosuna pompalı tüfekle saldırı
  3. Çocuklarda burun kanaması
  4. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
  5. Erkekler ev işi yapmalı mı?
  6. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
  7. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
  8. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
  9. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
  10. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
  11. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
  12. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
  13. Hekimler anne adayı genç hanımları..
  14. Maçın ardından
  15. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
  16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  17. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
  18. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
  19. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
  20. Paris gösterilerinde şiddet ara..
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

Günün Karikatürü

8 Aralık 2018
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!