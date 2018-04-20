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Selvi açıkladı: Erdoğan 'O parti sandığa gömülmeli' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile ilk toplantısını yaptı. Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın toplantıda HDP'yi işaret ederek "O partinin sandığa gömülmeli" dediğini aktardı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:27
Selvi açıkladı: Erdoğan 'O parti sandığa gömülmeli' dedi

Erken seçim kararı alındı, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine söylediklerini bugün köşesine taşıdı. Erdoğan toplantıda HDP'yi işaret ederek "O partinin sandığa gömülmesi lazım" dedi. 

İşte o yazının ilgili bölümü...
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, "O partinin sandığa gömülmesi lazım" diyor. Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti’nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor. Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında Güneydoğu’daki seçimler üzerinde ağırlıklı analizler yapıyor. HDP’nin adını vermiyor. "Terörle bağını koparamayan parti" olarak tarif ediyor. Şöyle konuşuyor,”Güneydoğu’da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar.  Ayrıca Terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım”

CHP'YE DE YÜKLENDİ

Erdoğan değerlendirmeleri sırasında CHP’yi de es geçmiyor. CHP’nin seçimlerde başarısız olacağını savunuyor. ”CHP’nin durumu seçimden sonra daha da kötüye gidecek. Daha da marjinalleşecek ”diye konuşuyor.

Cumhurbaşkanı milletvekili listeleriyle ilgili ilginç bir sinyal veriyor. ”Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz” diyor. Nasıl anlarsanız anlayın artık. Serap Belovacıklı

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:27
  1. HDP
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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