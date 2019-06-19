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Erdoğan o olayı hatırlattı: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Başkan Erdoğan'da Ordu'da yaşanan olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede,"Yargının vereceği karar bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:59
Erdoğan o olayı hatırlattı: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da yaşanan polemik hakkında konuşarak, ''yargının vereceği karar bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programının konuğu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Erdoğan, "İstanbul seçimleri neden iptal edildi?" sorusu üzerine şunları söyledi;

"Burada iki tabir kullanacağım. Bunlardan biri hukukidir, diğeri siyasidir. Siyasi olan, oylar çalınmıştır. Çalındığı için bu seçimlerin tekrarı noktasında AK Parti olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bunu götürmek durumunda kaldık. Çünkü bu sandıkların yüzde 10'u adil bir şekilde sayılmış yüzde 90' maalesef sandık kurullarındaki yolsuzluklarla usulsüzlüklerle ne yazık ki bu safhaya gelmiştir.'' dedi.

"Önünü kesebilir"

Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olay hakkında, "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir" dedi.

Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:59
  1. Şırnak
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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