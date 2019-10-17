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ABD'ye tokat gibi cevap! Erdoğan Trump'ın küstah mektubu sonrası harekatın düğmesine bastı

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektubun bir kopyası basına sızdırıldı. Diplomatik nezakete uymayan üslubu nedeniyle gerçekliği soru işareti olan mektubu Beyaz Saray'a yakın tüm gazeteciler doğruladı. Oldukça saygısız bir dile sahip mektubun yayınlama tarihi ise Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı tarih olan 9 Ekim. Bu durum, 'Trump'ın nezaketsiz mektubuna yanıtı Türkiye sahada verdi' görüşünü gündeme taşıdı.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:24
ABD'ye tokat gibi cevap! Erdoğan Trump'ın küstah mektubu sonrası harekatın düğmesine bastı

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia ediklen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.'

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara ziyaretinden saatler önce ortaya çıkan mektupta yer alan ifadeler ve kullanılan üslup tepkilere neden oldu.

Trump'ın her zaman ki gibi Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit ettiği mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist Mazlum ile görüşmesini tavsiye ediyor, Rahip Brunson dönemini hatırlatıyor ve 'Sizinle iyi bir anlaşma yapabiliriz' cümlelerine yer veriyor.

Türkiye cevabı 'harekat' ile mi verdi?

Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektup;

Bilindiği üzere Türkiye, aynı tarihte Barış Kalkanı Operasyonu'nu başlattı ve ABD'nin TIR'lar dolusu silah ve mühimmat verdiği, milyarlarca dolar para harcadığı ve bizzat eğitip donattığı YPG-PYD'li teröristleri sınırın 30 km kadar güneyine adeta eze eze göndermişti.

Harekatın ardından en büyük tepki ABD'den gelmiş, senatörler arasında çok sayıda isim Başkan Trump'a 'Teröristleri koruma' çağrısında bulunmuştu.

Yine aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Trump ile telefonda görüştüklerini anlatmış, Trump'ın tekliflerine karşı Türkiye'nin teklifleri olduğunu ve güvenli bölge konusundaki kararlılığı bir kez daha ilettiğini açıklamıştı.

Görüşmenin gerçekleşmesi kesin değil

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bilindiği üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Her iki ismin önce muhataplarıyla görüşmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeyle ilgili olarak kendisine yönetilen soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor." yanıtını vermişti. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:24
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Donald Trump
  5. mektup
  6. suriye
  7. YPG

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