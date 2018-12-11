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Resmi Gazete'de yayımlandı o göreve Fecir Alptekin'i atadı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

11 Aralık 2018 Salı 07:12
Resmi Gazete'de yayımlandı o göreve Fecir Alptekin'i atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince yapıldı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 07:12
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. Fecir Alptekin

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