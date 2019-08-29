0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akif" belgeseli için şiir okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı “Akif” belgeseli için şiir okudu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akif" belgeseli için şiir okudu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 31 Ağustos’ta Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yapılacak olan “Akif” belgeseli galası ile ilgili bilgi verdi.  Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı “Akif” belgeselinin tarihe ışık tutan bir eser olduğunu belirten Turan, “Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal Şairimize olan vefamızın ve Çanakkale’mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır” dedi.

“Akif” belgeselinin bir milletin var olma mücadelesini anlattığını ifade eden Turan şunları söyledi: Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal Şairimize olan vefamızın ve Çanakkale’mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır. Daha önce Mehmet Akif’in, pek de bilinmeyen, nüfus kayıtlarına göre doğduğu Bayramiç’te bulunan; fakat ne yazık ki harabe konumdaki evi restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Tarihe düşülen önemli bir not

Bu belgesel filmi, tarihe düşülen önemli bir not olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Üstad Akif’in ‘Sessiz Yaşadım’ şiirini belgesele özel olarak okuması ayrı bir heyecan kattı. Prof. Dr. Necat Birinci, Prof. Dr. Uğur Derman, Mehmet Rüyhan Soy, Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız ve Muharrem Coşkun gibi kıymetli akademisyen, tarihçi, gazeteci ve yazarlar Akif’in Çanakkale anılarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Belgeselin, Mehmet Akif’in çocukluğunun geçtiği bu toprakları görmek isteyenler için bir davet niteliği taşıdığını düşünüyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 07:38
  1. Çanakkale
  2. AK Parti
  3. Akif belgeseli
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne hareketli başladı! İşte rakamlar
    1. Dolar güne hareketli başladı! İşte..
    2. Başkan Erdoğan imzaladı: Kritik atama..
    3. Afganistan'da kadın polislere silahlı..
    4. Bakan açıkladı: Hedef 1 milyar dolar
    5. Endonezya'da ırkçılık karşıtı..
    6. Erdoğan, o belgesel için şiir okudu
    7. 29.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. PKK-İsrail işbirliği deşifre oldu!
    9. Avustralya'da Anadoluspor çeyrek..
    10. Gün aydınlanınca korkunç manzara..
    11. Avcılar E-5’te zincirleme trafik..
    12. Avcılar'da aynı yerde iki zincirleme..
    13. GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta HES kanalı..
    14. HES santralindeki su kanalı patladı,..
    15. Çin asıllı Avustralyalı yazarın Çin'de..
    16. Avcılar’da minibüsçülerin kavgasında..
    17. Çin askerlerinden Hong Kong'da rotasyon
    18. Fas'ta sel: 7 ölü
    19. Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi..
    20. Vali Ayhan, hastanede yaralıları..
    21. GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta HES kanalı..
    22. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Husilerden Suudi Arabistan'daki..
    25. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    26. GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı
    27. Hatay’da freni patlayan kamyon 12..
    28. Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması:..
    29. Üç madencinin öldüğü patlamada maden..
    30. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası