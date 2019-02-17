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Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor."

17 Şubat 2019 Pazar 15:15
Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:15
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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