Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Buhari'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Muhammadu Buhari’yi arayarak, tebrik etti28 Şubat 2019 Perşembe 22:55
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yi arayarak, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yi telefonla aradı.
Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Buhari'yi tebrik etti.
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