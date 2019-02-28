Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Buhari'yi kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Muhammadu Buhari’yi arayarak, tebrik etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yi arayarak, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yi telefonla aradı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Buhari'yi tebrik etti.

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