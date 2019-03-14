Erdoğan: "(Netenyahu) Seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü, 'Acaba ne olacak, ne olur?' falan gibi. Ben daha önce de orada başbakan gördüm veya başbakanlar gördüm, onlarla da bu konuları konuştuk ama ben böylesini görmedim."

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