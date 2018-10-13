Erdoğan net konuştu: Babamız da olsa canını yakarız

Kayseri’de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ üyeleri hakkında net konuştu. Erdoğan, FETÖ içinde kalanlar babamız da olsa canlarını yakarız. Hukuk neyse uygularız. dedi.

Başkan Erdoğan: "Bu ihanet çetesinin (FETÖ) tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın. FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarınızı yakarız. Hukuk neyse uygularız."