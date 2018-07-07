Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlar meclisten de olabilir, neden olmasın?" açıklamasında bulundu.

İLK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını duyurdu.

MECLİSTEN BAKAN OLABİLİR

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken, yeni kabine ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye meclisten de bakan alınabileceğini belirterek, "Bakanlar meclisten de olabilir, neden olmasın?" diye konuştu.