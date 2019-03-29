Erdoğan: "Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz."
29 Mart 2019 Cuma 16:29
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