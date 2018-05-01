Erdoğan, Nakşibendi Türbesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Türbesi’ni ziyaret etti.01 Mayıs 2018 Salı 11:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki temaslarının ardından geçtiği Buhara’da temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Türbesi’ni ziyaret etti.
Erdoğan, Buhara’nın tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek ardından Güney Kore’ye gidecek.
Kaynak: İHA
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