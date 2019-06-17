Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

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