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Erdoğan: "Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz."

27 Ağustos 2019 Salı 17:50
Erdoğan: "Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz."
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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:50
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