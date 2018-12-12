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Erdoğan: "Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor."

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
Erdoğan: "Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor."
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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